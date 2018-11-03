На Кубани оштрафовали владельца аттракциона, из-за которого туристов на парашюте ударило током

Краснодарский край

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Туапсинский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Лермонтова, по вине которого катающихся на парашюте туристов ударило током, после чего они упали на землю

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел в сентябре в поселке Джубга. Молодая пара каталась на парашюте, прикрепленном к катеру. Порыв ветра подхватил парашют, и их откинуло на линию электросети. Туристы получили травмы и упали на землю, их госпитализировали.

Выяснилось, что владелец аттракциона не имел разрешительных документов на этот вид деятельности. А инцидент произошел из-за того, что он слишком приблизился к береговой полосе.

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Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и оштрафовали на 250 тыс. рублей.

Курорты и туризм Туапсинский район
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