В Туапсе осудили мужчину, который перевозил 68 пассажиров в 11-местном катере

Краснодарский край

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В Туапсе мужчине вынесли приговор за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Туапсинский районный суд признал 40-летнего жителя станицы Курчанской Темрюкского района виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в поселке Джубга мужчина взял на борт 11-местного судна 68 человек, среди которых было 13 детей. За услугу он получил по 600 рублей с каждого взрослого пассажира и по 300 рублей с ребенка.

Прокуратура Суд Судоходство Туапсинский район Черное море
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