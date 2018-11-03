В Ингушетии в ДТП погибли два человека, еще двое пострадали

В Ингушетии 2 ноября произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей

Инцидент произошел возле села Яндаре. На трассе столкнулись автомобили BMW и «ВАЗ-21099». В результате погибли два пассажира отечественной машины, которые находились на заднем сидении. Водителей с различными травмами доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, рассказал «Интерфакс-Юг» источник.