В Ингушетии в ДТП погибли два человека, еще двое пострадали
В Ингушетии 2 ноября произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей
Инцидент произошел возле села Яндаре. На трассе столкнулись автомобили BMW и «ВАЗ-21099». В результате погибли два пассажира отечественной машины, которые находились на заднем сидении. Водителей с различными травмами доставили в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, рассказал «Интерфакс-Юг» источник.
Как сообщали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии 1 ноября водитель машины КамАЗ сбил двух инспекторов ДПС, работавших на месте аварии, и врезался в карету скорой помощи.
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