В Ингушетии в ДТП погибли два человека, еще двое пострадали

Ингушетия

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В Ингушетии 2 ноября произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей

Инцидент произошел возле села Яндаре. На трассе столкнулись автомобили BMW и «ВАЗ-21099». В результате погибли два пассажира отечественной машины, которые находились на заднем сидении. Водителей с различными травмами доставили в больницу. 

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, рассказал «Интерфакс-Юг» источник. 

Как сообщали Юга.ру, в Кабардино-Балкарии 1 ноября водитель машины КамАЗ сбил двух инспекторов ДПС, работавших на месте аварии, и врезался в карету скорой помощи. 

ДТП смерть
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