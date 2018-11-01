В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двух инспекторов ДПС и врезался в скорую помощь
В Кабардино-Балкарской Республике 1 ноября произошло ДТП с участием грузовика
ДТП произошло в 11:20 на 406-м км трассы «Кавказ». По предварительным данным, водитель машины КамАЗ с полуприцепом наехал на двух инспекторов ДПС и патрульную машину Lada Priora. Полицейские оформляли ДТП с пострадавшими.
После этого грузовик врезался в скорую помощь, которая отъезжала от места аварии. В результате инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи получили травмы, рассказали «Интерфакс-Юг» в Госавтоинспекции России.
Как сообщали Юга.ру, в Северной Осетии в ночь на 1 ноября с обрыва упала машина, в которой ехала семья из четырех человек. Трое погибли, одна женщина выжила.
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