В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двух инспекторов ДПС и врезался в скорую помощь

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарской Республике 1 ноября произошло ДТП с участием грузовика

ДТП произошло в 11:20 на 406-м км трассы «Кавказ». По предварительным данным, водитель машины КамАЗ с полуприцепом наехал на двух инспекторов ДПС и патрульную машину Lada Priora. Полицейские оформляли ДТП с пострадавшими.

После этого грузовик врезался в скорую помощь, которая отъезжала от места аварии. В результате инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи получили травмы, рассказали «Интерфакс-Юг» в Госавтоинспекции России. 

Как сообщали Юга.ру, в Северной Осетии в ночь на 1 ноября с обрыва упала машина, в которой ехала семья из четырех человек. Трое погибли, одна женщина выжила. 

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