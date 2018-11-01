В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двух инспекторов ДПС и врезался в скорую помощь

В Кабардино-Балкарской Республике 1 ноября произошло ДТП с участием грузовика

ДТП произошло в 11:20 на 406-м км трассы «Кавказ». По предварительным данным, водитель машины КамАЗ с полуприцепом наехал на двух инспекторов ДПС и патрульную машину Lada Priora. Полицейские оформляли ДТП с пострадавшими.

После этого грузовик врезался в скорую помощь, которая отъезжала от места аварии. В результате инспекторы ДПС и фельдшер скорой помощи получили травмы, рассказали «Интерфакс-Юг» в Госавтоинспекции России.