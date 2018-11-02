В Краснодаре 4 ноября пройдет «Ночь искусств»

Краснодарский край

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Краснодар присоединится к VI Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

Акция под общей темой «Искусство объединяет» пройдет 4 ноября с 19 до 23 часов. В ней примут участие краевые и муниципальные учреждения культуры.

«Свои двери распахнут театры, библиотеки, Дома и центры культуры. В рамках культурной акции пройдут мастер-классы и викторины, экскурсии, открытые репетиции и концерты, творческие встречи, показы фильмов и многое другое», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

В музеях города бесплатно будут работать выставки, также запланированы различные лекции. В Муниципальном концертном зале состоится аристократический вечер, откроет его концерт струнного квартета, который исполнит музыку Моцарта, Вивальди, Брамса, Фролова, Штрауса, Дженкинса. Там же пройдет музыкальный интерактив «Встреча с бароном Мюнхгаузеном» о театральном этикете.

В Молодежном театре подготовили театральное путешествие «Литературный Петербург». В Новом театре кукол пройдет моно-спектакль «Исповедь Дориана Грея по мотивам романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» режиссера-постановщика Юлии Тучковой.

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В кинотеатре «Кубанькино» пройдут бесплатные кинопоказы. Большую культурную программу в рамках «Ночи искусств» подготовила Централизованная библиотечная система Краснодара. А в Краснодарском цирке запланированы мастер-классы по жонглированию и аквагриму, открытая репетиция артистов-акробатов и катание на верховых животных.

Полная программа и расписание мероприятий опубликовано в материале на «Афише Юга.ру».

Напомним, «Ночь искусств» — ежегодная культурно-образовательная акция, которая проводится с 2013 года по инициативе Министерства культуры РФ и является продолжением таких акций, как «Ночь музеев», «Ночь в театре», «Библионочь» и «Ночь музыки».

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Музеи Театры
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