В Адыгее начали лечить котенка, из-за которого студентка оплатила долг приюта

Адыгея

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Котенка, которого нашла майкопская студентка и передала в приют для бездомных животных, оплатив долг организации в 340 тыс. рублей, определили в ветклинику

Об этом сообщила порталу Юга.ру руководитель приюта.

«Трехмесячный котенок оказался больным. У него диагностировали различные инфекционные заболевания, поэтому мы сразу его определили в клинику "Айболит", где он должен пройти долгосрочное лечение», — рассказала она.

В приюте добавили, что девушка, которая привезла котенка, избегает популярности и хочет остаться неизвестной, но продолжает интересоваться судьбой котенка и процессом его лечения.

«Между собой мы его прозвали Золотым, и эта кличка уже закрепилась за ним. Он принес удачу нашему приюту, популярность которого заметно выросла. У нашей группы в соцсетях за сутки значительно выросло число подписчиков. Многие интересуются судьбой наших питомцев. Сейчас в приюте и на передержке насчитывается около 100 животных. Рассчитываем, что со временем станет больше желающих помочь нашей организации», — сказала руководитель приюта.

Как сообщали Юга.ру, в конце октября студентка решила отдать котенка в приют, но там отказались принять животное из-за нехватки мест и большой задолженности перед ветеринарной клиникой. Узнав об этом, девушка полностью оплатила долг в 340 тыс. рублей.

Благотворительность Животные
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