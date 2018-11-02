В Пятигорске мужчина совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки

Ставропольский край

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В Пятигорске мужчину заподозрили в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки

По данным следствия, утром 26 октября 57-летний местный житель встретил на улице 12-летнюю девочку и стал ее преследовать. После этого мужчина совершил в отношении школьницы развратные действия.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следствие не исключает, что от действий подозреваемого могли пострадать и другие несовершеннолетние. Все, кто обладает информацией об указанных фактах, просьба сообщить в следственный отдел по городу Пятигорск СУ СК РФ по Ставропольскому краю любым удобным способом, в том числе по телефонам 8(8793) 33-02-93, 33-24-73. 

Дети Изнасилование Пятигорск Следственный комитет
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