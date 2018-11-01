Бывший вице-губернатор Кубани Свеженец стал главой минсельхоза Адыгеи

Министром сельского хозяйства Адыгеи с 1 ноября назначен Владимир Свеженец, который ранее работал в Минсельхозе РФ и на руководящих должностях в Краснодарском крае

Указ о назначении Свеженца подписал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Свеженец сменил на посту Юрия Петрова, который 7 сентября был назначен руководителем управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Адыгее.

Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с новым министром сельского хозяйства республики, на которой обозначил задачи и приоритеты работы по развитию отрасли в Адыгее.

«Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике Адыгеи. В последнее время сельское хозяйство региона демонстрирует позитивную динамику развития. Стоит задача придать развитию сельского хозяйства дополнительный импульс, приумножить достижения АПК, укрепить коммуникации с федеральным центром, профильными ведомствами соседних субъектов», — отметил Кумпилов.

Руководитель региона выразил уверенность в том, что высокие компетенции Свеженца и его знание региона позволят эффективно выполнять поставленные задачи.