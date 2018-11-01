Бывший вице-губернатор Кубани Свеженец стал главой минсельхоза Адыгеи

Адыгея

Распечатать

Министром сельского хозяйства Адыгеи с 1 ноября назначен Владимир Свеженец, который ранее работал в Минсельхозе РФ и на руководящих должностях в Краснодарском крае

Указ о назначении Свеженца подписал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Свеженец сменил на посту Юрия Петрова, который 7 сентября был назначен руководителем управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Адыгее.

Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с новым министром сельского хозяйства республики, на которой обозначил задачи и приоритеты работы по развитию отрасли в Адыгее.

«Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике Адыгеи. В последнее время сельское хозяйство региона демонстрирует позитивную динамику развития. Стоит задача придать развитию сельского хозяйства дополнительный импульс, приумножить достижения АПК, укрепить коммуникации с федеральным центром, профильными ведомствами соседних субъектов», — отметил Кумпилов.

Руководитель региона выразил уверенность в том, что высокие компетенции Свеженца и его знание региона позволят эффективно выполнять поставленные задачи.

Кто такой Владимир Свеженец

Владимир Свеженец родился в Лабинске в 1966 году. Получил три высших образования: военное, юридическое и экономическое.

Начал работать в органах власти в 2001 году с должности специалиста администрации Лабинска и депутата Лабинского района. С 2005 по 2009 год был главой Лабинска, до 2012 года возглавлял Мостовской район, затем до 2014 года занимал должность директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, а с 2014-го был вице-губернатором Кубани по внутренней политике.

Читайте также:

В октябре 2015 года Вениамин Кондратьев, заменивший Александра Ткачева на посту губернатора Краснодарского края, через месяц после своего избрания, отправил Владимира Свеженца в отставку. После этого Свеженец перешел на должность руководителя департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ.

Женат, воспитывает двоих детей.

Кадровые перестановки Мурат Кумпилов Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении распустили парламент для проведения внеочередных выборов
ФСБ: В Крыму задержали бывшего участника действующего на Украине экстремистского батальона
Два жителя Ингушетии уехали в Чечню и пропали без вести
В Новороссийске чиновники скрыли почти 2 млн рублей доходов и земельные участки
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека
Бывший вице-губернатор Кубани Свеженец стал главой минсельхоза Адыгеи

Лента новостей

Статьи

Кто такая Евдокия Бершанская?

Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара

Статьи

Лекции, инсценировки, экскурсии, аукцион

Самое интересное на «Ночи искусств — 2018» в Краснодаре 4 ноября

Статьи

Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив

Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале