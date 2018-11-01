Бывший вице-губернатор Кубани Свеженец стал главой минсельхоза Адыгеи
Министром сельского хозяйства Адыгеи с 1 ноября назначен Владимир Свеженец, который ранее работал в Минсельхозе РФ и на руководящих должностях в Краснодарском крае
Указ о назначении Свеженца подписал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Свеженец сменил на посту Юрия Петрова, который 7 сентября был назначен руководителем управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Адыгее.
Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с новым министром сельского хозяйства республики, на которой обозначил задачи и приоритеты работы по развитию отрасли в Адыгее.
«Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в экономике Адыгеи. В последнее время сельское хозяйство региона демонстрирует позитивную динамику развития. Стоит задача придать развитию сельского хозяйства дополнительный импульс, приумножить достижения АПК, укрепить коммуникации с федеральным центром, профильными ведомствами соседних субъектов», — отметил Кумпилов.
Руководитель региона выразил уверенность в том, что высокие компетенции Свеженца и его знание региона позволят эффективно выполнять поставленные задачи.
Кто такой Владимир Свеженец
Владимир Свеженец родился в Лабинске в 1966 году. Получил три высших образования: военное, юридическое и экономическое.
Начал работать в органах власти в 2001 году с должности специалиста администрации Лабинска и депутата Лабинского района. С 2005 по 2009 год был главой Лабинска, до 2012 года возглавлял Мостовской район, затем до 2014 года занимал должность директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, а с 2014-го был вице-губернатором Кубани по внутренней политике.
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В октябре 2015 года Вениамин Кондратьев, заменивший Александра Ткачева на посту губернатора Краснодарского края, через месяц после своего избрания, отправил Владимира Свеженца в отставку. После этого Свеженец перешел на должность руководителя департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ.
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