Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Адыгее возглавил адыгейский министр Петров

Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Юрий Петров назначен руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Соответствующий указ Министерства сельского хозяйства РФ подписан 7 сентября 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства. До этого обязанности руководителя исполнял Александр Малахов, сейчас занимающий должность заместителя руководителя. В структуру руководства также входят еще два заместителя — Вадим Ерохин и Олег Шашлов.

Кто такой Юрий Петров?

Как отмечается на официальном сайте органов власти РА, Юрий Петров родился 11 июля 1963 года. Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Кандидат сельскохозяйственных наук. Начал свою трудовую деятельность в 1985 году агрономом колхоза «Родина» Новокубанского района Краснодарского края. В ноябре 1993 года возглавил крестьянское хозяйство «Ника» Майкопского района. Был избран депутатом. В январе 2007 года назначен на должность министра сельского хозяйства Республики Адыгея.