На Кубани медпомощь оказали 590 жителям, пострадавшим при подтоплениях
В Краснодарском крае в больницах остаются 28 человек, которые пострадали при подтоплениях
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По данным на 1 ноября, всего амбулаторную помощь оказали 560 жителям, в том числе 94 детям. Были госпитализированы 32 человека. В дальнейшем выписали двух взрослых и двух детей. Сейчас в больницах остаются 28 граждан, среди которых пять детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, по данным на 31 октября, число пострадавших от подтоплений, составляло 515 человек.
В Краснодарском крае 24 октября прошли сильные ливни, из-за которых подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В результате полностью лишись имущества более 340 человек.
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