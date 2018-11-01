На Кубани медпомощь оказали 590 жителям, пострадавшим при подтоплениях

В Краснодарском крае в больницах остаются 28 человек, которые пострадали при подтоплениях

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По данным на 1 ноября, всего амбулаторную помощь оказали 560 жителям, в том числе 94 детям. Были госпитализированы 32 человека. В дальнейшем выписали двух взрослых и двух детей. Сейчас в больницах остаются 28 граждан, среди которых пять детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.