На Кубани медпомощь оказали 590 жителям, пострадавшим при подтоплениях

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае в больницах остаются 28 человек, которые пострадали при подтоплениях

Смотрите фоторепортаж:

По данным на 1 ноября, всего амбулаторную помощь оказали 560 жителям, в том числе 94 детям. Были госпитализированы 32 человека. В дальнейшем выписали двух взрослых и двух детей. Сейчас в больницах остаются 28 граждан, среди которых пять детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, по данным на 31 октября, число пострадавших от подтоплений, составляло 515 человек. 

В Краснодарском крае 24 октября прошли сильные ливни, из-за которых подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В результате полностью лишись имущества более 340 человек.

Здравоохранение Медицина Стихийные бедствия

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани медпомощь оказали 590 жителям, пострадавшим при подтоплениях
В четырех скверах Краснодара высадят почти 800 кустарников
На Кубани ноябрь начнется с ветреной и теплой погоды
В Дагестане три села остались без газа из-за аварии
В Ростове при столкновении трех машин пострадали два человека
В Краснодаре заработал сервис «Яндекс.Услуги»

Лента новостей

Статьи

Кто такая Евдокия Бершанская?

Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара

Статьи

Ларс Даниэльссон, Конрад Хервиг, Сергей Долженков

И другие звезды фестиваля GG Jazz 2-4 ноября в Краснодаре

Статьи

«Йога-брейк» за рабочим столом

Эволюция Юга.ру запускает серию видео с упражнениями от Юлии Юриковой

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале