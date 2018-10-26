В Туапсинском районе восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный

Железнодорожники 26 октября объявили о восстановлении ж/д моста в Туапсинском районе

Мост на перегоне Шепси — Водопадный был поврежден в результате наводнения. Работники ОАО «РЖД» открыли движение поездов на участке Адлер — Туапсе и отправят задержанные на станции Туапсе вагоны обратно в Сочи. Там люди смогут воспользоваться другими видами транспорта или разместиться в гостиницах.

Первым по восстановленному пути проследовал поезд Адлер — Москва. Сейчас железнодорожники работают на участке Туапсе — Кривенковская. Оперативный штаб РЖД поставил задачу открыть движение между Краснодаром и Туапсе, а также железнодорожное сообщение с Сочи в течение ближайших суток, пишет пресс-служба СКЖД.

По состоянию на 26 октября отменили более 20 рейсов, со списком можно ознакомиться на сайте железнодорожной службы.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни, многие населенные пункты подтопило. Из-за паводка нарушилось ж/д и автомобильное сообщение с некоторыми селами и городами края.

В Туапсинском районе обрушилась часть автодорожного моста возле реки Цыпка, 26 октября его восстановили.