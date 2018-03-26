В Новороссийске двух мужчин будут судить за изнасилование и убийство 15‑летней девочки

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые изнасиловали и убили девочку

По версии следствия, вечером 10 июля 2017 года 29-летний мужчина встретился с 15-летней девочкой в парке, потом его 26-летний друг заехал за ними на автомобиле. Они отвезли спутницу в лес в село Мысхако, по очереди изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого 26‑летний нарушитель задушил ребенка.

«Затем злоумышленники скрылись, однако спустя несколько часов вернулись, чтобы спрятать тело погибшей. В это время он же совершил посмертное надругательство над телом девочки, после чего соучастники перенесли потерпевшую на незначительное расстояние в лес и оставили там», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, 11 июля 2017 года в Новороссийске пропала 15-летняя Екатерина Бибик. Девочка вышла от бабушки, которая живет в районе Мефодиевского рынка, сказала, что пойдет домой, и исчезла. Позже ее тело нашли в лесу в районе Мысхако.