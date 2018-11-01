На Кубани мужчина пытался зарезать своего брата-двойняшку
В Новокубанском районе местного жителя подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью родственнику
По предварительным данным, между братьями-двойняшками возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Один из мужчин ударил брата ножом в живот. Потерпевшего с проникающей колото-резаной раной доставили в больницу.
Подозреваемого задержали по месту проживания, он признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью). Статья предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.
Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 31 октября пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в октябре в Калининском районе местный житель пытался зарезать бывшую сожительницу.
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