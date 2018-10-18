В Калининском районе мужчина попытался зарезать бывшую сожительницу

В Калининском районе мужчину заподозрили в покушении на убийство

Следствие установило, что 38-летний мужчина жил восемь лет с пострадавшей, у них есть общий ребенок. С октября пара начала жить раздельно из-за конфликта. Вечером 15 октября в станице Гривенковской мужчина увидел бывшую сожительницу вместе с другим молодым человеком. Из ревности он достал нож и несколько раз ударил женщину, после чего скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу. Злоумышленник сам позвонил родственникам и попросил вызвать полицию.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.