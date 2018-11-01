На Кубани ноябрь начнется с ветреной и теплой погоды
Синоптики представили прогноз погоды на первые числа ноября в Краснодарском крае
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По данным Краснодарского гидрометцентра, 1 ноября на Кубани осадков не будет. Днем ожидается 13-18 °С, местами до 20 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, на Черноморском побережье — 12-17 м/с, в Новороссийске порывы до 23 м/с.
В Краснодаре также без осадков. Дневная температура — 15-17 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 13-18 м/с.
2 и 3 ноября в регионе сохранится сухая погода. Ночью ожидается 3-8 °С, днем 13-18 °С, местами в южной половине края воздух прогреется до 20 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
На побережье Черного моря в ночное время термометры покажут 7-12 °С, днем будет 13-18 °С, на юге побережья потеплеет до 22 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с, 2 ноября в районе Новороссийска прогнозируют до 20 м/с.
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Температура морской воды в Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке — 11-13 °С, на отрезке от Анапы до Сочи — 18-20 °С.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в пятницу небо станет безоблачным, ясная погода продержится все выходные. 2 и 3 ноября по ночам ожидается понижение температуры до 6-10 °С, днем будет 14-16 °С. В пятницу ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с, в субботу он стихнет до 1-2 м/с.
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