На Кубани ноябрь начнется с ветреной и теплой погоды

Синоптики представили прогноз погоды на первые числа ноября в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра, 1 ноября на Кубани осадков не будет. Днем ожидается 13-18 °С, местами до 20 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, на Черноморском побережье — 12-17 м/с, в Новороссийске порывы до 23 м/с.

В Краснодаре также без осадков. Дневная температура — 15-17 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 13-18 м/с.

2 и 3 ноября в регионе сохранится сухая погода. Ночью ожидается 3-8 °С, днем 13-18 °С, местами в южной половине края воздух прогреется до 20 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

На побережье Черного моря в ночное время термометры покажут 7-12 °С, днем будет 13-18 °С, на юге побережья потеплеет до 22 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с, 2 ноября в районе Новороссийска прогнозируют до 20 м/с.