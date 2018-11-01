В Дагестане три села остались без газа из-за аварии

Дагестан

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В Табасаранском районе Дагестана 1 ноября произошла авария на газопроводе

ЧП случилось в 00:30. На газопроводе высокого давления частично разорвался сварной шов. В связи с этим рабочие перекрыли задвижку. В результате без газа остались села Хили-Тенджик, Марага и Гелин-Батан.

Рабочие приступили к ремонту в 8:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Как писали Юга.ру, в Дагестане 29 октября из-за аварии без газа осталась военная часть.

Аварии Газ МЧС
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