В Дагестане три села остались без газа из-за аварии
В Табасаранском районе Дагестана 1 ноября произошла авария на газопроводе
ЧП случилось в 00:30. На газопроводе высокого давления частично разорвался сварной шов. В связи с этим рабочие перекрыли задвижку. В результате без газа остались села Хили-Тенджик, Марага и Гелин-Батан.
Рабочие приступили к ремонту в 8:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, в Дагестане 29 октября из-за аварии без газа осталась военная часть.
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