В Дагестане из-за аварии без газа осталась военная часть

В Буйнакске 29 октября произошла авария на газопроводе

Это произошло в районе полигона войсковой части у села Герей-Авлак. Там обнаружили трещину на газопроводе. Для локализации аварии специалисты перекрыли задвижку. В результате без газа остались 200 жителей города и войсковая часть.

Планируется, что ремонт завершат до 17:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.