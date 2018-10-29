В Дагестане из-за аварии без газа осталась военная часть
Дагестан Оксана Васильченко
В Буйнакске 29 октября произошла авария на газопроводе
Это произошло в районе полигона войсковой части у села Герей-Авлак. Там обнаружили трещину на газопроводе. Для локализации аварии специалисты перекрыли задвижку. В результате без газа остались 200 жителей города и войсковая часть.
Планируется, что ремонт завершат до 17:00, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.
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