В Ростове при столкновении трех машин пострадали два человека
В Ростове-на-Дону 1 ноября произошло ДТП с участием трех машин, в котором пострадали несколько человек
Авария произошла в переулке Крепостном в 00:00. Водитель автомобиля Datsun не предоставил преимущество в движении «Ниве». В результате этого произошло их столкновение. От удара «Ниву» отбросило на припаркованный автомобиль Road Partner.
В ДТП пострадали 23-летний водитель отечественного автомобиля, а также 28-летний пассажир Datsun. С травмами их госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
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