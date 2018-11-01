В Ростове при столкновении трех машин пострадали два человека

В Ростове-на-Дону 1 ноября произошло ДТП с участием трех машин, в котором пострадали несколько человек

Авария произошла в переулке Крепостном в 00:00. Водитель автомобиля Datsun не предоставил преимущество в движении «Ниве». В результате этого произошло их столкновение. От удара «Ниву» отбросило на припаркованный автомобиль Road Partner.

В ДТП пострадали 23-летний водитель отечественного автомобиля, а также 28-летний пассажир Datsun. С травмами их госпитализировали в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 31 октября в Ростовской области на трассе М4 «Дон» перевернулся бензовоз с топливом.