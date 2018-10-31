В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз с топливом

Ростовская область

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На 1008-м км трассы М4 «Дон» в Ростовской области 31 октября произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля

Авария произошла около 12:30. Водитель бензовоза Mercedes не справился с управлением, и машина опрокинулась на встречную полосу. После этого в него врезался автомобиль Nissan Juke, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате ДТП оба водителя не пострадали. Механические повреждения получили автомобили. Произошел разлив дизельного топлива на дорогу. Сотрудники ГИБДД дежурили на месте происшествия. Из-за аварии движение машин на этом участке дороги было затруднено. Сейчас ситуация нормализовалась.

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