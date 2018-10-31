В Хасавюрте скончался выстреливший в себя полицейский

Дагестан

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В больнице Хасавюрта скончался сотрудник полиции, случайно ранивший себя в голову из пистолета

В минздраве Дагестана сообщили, что мужчина находился в реанимации Хасавюртовской ЦРБ и скончался в ночь на 31 октября, не приходя в сознание, передает «Кавказ. Реалии»

Как сообщали Юга.ру, полицейский поступил в больницу с ранением 25 октября. Выяснилось, что он по неосторожности выстрелил в себя, находясь не на службе.

Источники рассказали, что инцидент произошел в кафе, сам сотрудник был пьян. Он якобы выстрелял на улице обойму своего пистолета Стечкина, но друзья предупредили его, чтобы он был осторожен, так как в затворе мог заклинить последний патрон. Мужчина поспорил с ними и, приставив пистолет к голове, нажал на курок.

Оружие Полиция
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