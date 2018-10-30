В Дагестане полицейский выстрелил в себя
Дагестан Ксения Мареич
В Дагестане правоохранители проводят проверку по факту получения огнестрельного ранения сотрудником полиции
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В больницу Хасавюрта 25 октября доставили сотрудника полиции с огнестрельным ранением. Находясь не на службе, мужчина по неосторожности выстрелил в себя.
По факту ранения следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.
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