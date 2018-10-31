В Карачаево-Черкесии в ДТП погиб подросток

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике 31 октября произошло ДТП, один человек погиб, еще трое пострадали

Инцидент произошел в 2:25 на 258-м км трассы Майкоп — Зеленчукская.

По предварительным данным, водитель машины ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. 

В результате 15-летний пассажир скончался на месте происшествия. 20-летнего водителя и двоих пассажиров 24 и 18 лет с травмами доставили в Зеленчукскую больницу, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике. 

Как писали Юга.ру, 28 октября на 13-м км федеральной трассы Черкесск — Домбай произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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