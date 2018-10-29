В Карачаево-Черкесии произошло ДТП с участием трех автомобилей

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике 28 октября столкнулись три отечественных автомобиля

ДТП произошло 28 октября на 13-м километре федеральной трассы Черкесск — Домбай. Спасатели получили сообщение об аварии в 18:54. 

По предварительным данным, на дороге столкнулись ВАЗ-2107, ВАЗ-2115 и Lada Priora. В результате пострадали несколько человек, их доставили в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. 

Как писали Юга.ру, 15 октября в Черкесске водитель сбил 83-летнюю женщину. 

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