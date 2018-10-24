«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Цедевиты» в матче Еврокубка

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» добились победы над хорватской «Цедевитой» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Еврокубка

Встреча, прошедшая в Загребе, закончилась со счетом 81:85. В первой половине встречи вели краснодарцы (29:20, 22:17), но в третьем отрезке игры хозяева набросали 26 очков, в то время, как гости набрали только 6. В заключительной четверти красно-зеленым удалось собраться и переломить ход встречи.

Самым результативным в составе краснодарцев стал капитан Дмитрий Кулагин, собравший 25 очков и 3 подбора. В составе хозяев отличился Джош Мэгетт, на счету которого 16 очков.

Следующий еврокубковый матч станет для «Локо» домашним. 31 октября клуб примет берлинскую «Альбу».