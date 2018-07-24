В колонии Кубани осужденным пытались передать героин в черносливе

Краснодарский край

Распечатать

Сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН РФ по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки большой партии наркотических средств

Читайте также:

При досмотре продуктовой передачи женщины, которая приехала в колонию на длительное свидание, обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Экспертиза показала, что это героин.

Посылка предназначалась для наркозависимых осужденных, которые отбывают наказание в ИК-4, передает пресс-служба УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщали Юга.ру, в апреле заключенному в колонии Адыгеи пытались передать наркотики в начинке шоколадных конфет.

Исправительные учреждения Наркотики ФСИН
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В колонии Кубани осужденным пытались передать героин в черносливе
Двоих мужчин будут судить за перестрелку в кафе в станице Ладожской
В поселке Яблоновском подтопленными остаются 17 дворов и 4 частных дома
Госдума приняла закон о повышении НДС
В Краснодарском крае назначили нового министра труда и социального развития
В «Сочи Парке» стартовал детский многожанровый фестиваль

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале