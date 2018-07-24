В колонии Кубани осужденным пытались передать героин в черносливе

Сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН РФ по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки большой партии наркотических средств

При досмотре продуктовой передачи женщины, которая приехала в колонию на длительное свидание, обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Экспертиза показала, что это героин.