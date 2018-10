В парке «Краснодар» покажут матч «быков» против «Крыльев Советов»

View this post on Instagram

Есть отличный повод отпроситься с работы пораньше завтра! В 18:00 в моем амфитеатре трансляция кубковой игры "Краснодара" против "Крыльев Советов"! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На кону - выход в 1/4 финала Надо болеть! Начальник умный - он поймет! @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ФутболПодОткрытымНебом #КрыльяКраснодар #Афитеатр