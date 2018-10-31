В парке «Краснодар» покажут матч «быков» против «Крыльев Советов»

Краснодарский край

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В амфитеатре парка «Краснодар» 1 ноября состоится трансляция матча 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу

Команды встретятся на арене в Самаре, трансляция игры «Краснодар» — «Крылья Советов» начнется в 18:00. 

Как писали Юга.ру, 3 октября прошла жеребьевка, которая определила пары 1/8 Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19. По итогам ФК «Ростов» на своем поле сыграет с «Зенитом», «Анжи» проведет матч в гостях у «Спартака», «Ахмат» примет дома «Арсенал».

«Быки» 27 сентября обыграли «Авангард» и вышли в 1/8 Кубка России. Матч с «Крыльями Советов» определит, кто пройдет в четвертьфинал турнира. 

По данным Краснодарского гидрометцентра, 1 ноября в крае сохранится ясная погода. 

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