В парке «Краснодар» покажут матч «быков» против «Крыльев Советов»
В амфитеатре парка «Краснодар» 1 ноября состоится трансляция матча 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу
Команды встретятся на арене в Самаре, трансляция игры «Краснодар» — «Крылья Советов» начнется в 18:00.
Как писали Юга.ру, 3 октября прошла жеребьевка, которая определила пары 1/8 Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19. По итогам ФК «Ростов» на своем поле сыграет с «Зенитом», «Анжи» проведет матч в гостях у «Спартака», «Ахмат» примет дома «Арсенал».
«Быки» 27 сентября обыграли «Авангард» и вышли в 1/8 Кубка России. Матч с «Крыльями Советов» определит, кто пройдет в четвертьфинал турнира.
По данным Краснодарского гидрометцентра, 1 ноября в крае сохранится ясная погода.
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Есть отличный повод отпроситься с работы пораньше завтра! В 18:00 в моем амфитеатре трансляция кубковой игры "Краснодара" против "Крыльев Советов"! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На кону - выход в 1/4 финала�� Надо болеть! Начальник умный - он поймет! �� @officialparkkrasnodar ������ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ФутболПодОткрытымНебом #КрыльяКраснодар #Афитеатр
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