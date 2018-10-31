В Краснодаре на стадионе «Кубань» пройдет регбийный матч Россия — Намбия

В Краснодаре состоится товарищеский матч между мужскими национальными сборными России и Намибии по регби

Игра состоится на стадионе «Кубань» 10 ноября в 14:00. Вход свободный, сообщили в пресс-службе министрерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

В состав сборной России на этот матч вошли три регбиста «Кубани» — Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко и Роман Ходин.

В день игры на стадионе проведут лотерею, на которой разыграют iPhone и iPad последней модели. Главным призом станут два билета с оплатой проживания и перелета в Японию на матч-открытие Кубка мира, в котором сыграют Россия и Япония.