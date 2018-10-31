В Краснодаре у жителя Челябинской области нашли более 100 свертков с наркотиками
В Краснодаре полицейские задержали закладчика наркотиков
Во время оперативных мероприятий на улице Пашковской по подозрению в сбыте наркотиков задержали 33-летнего жителя Челябинской области. У него нашли и изъяли 102 свертка с веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотиком N-метилэфедроном массой около 40 граммов.
Полицейские установили, что задержанный ранее разложил аналогичные пакеты в шести тайниках.
В отделе полиции мужчина рассказал, что связывался с работодателем в интернете. После этого он забирал крупные закладки и расфасовывал их в полиэтиленовые пакеты, регулируя дозировку электронными весами.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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