В Краснодаре у жителя Челябинской области нашли более 100 свертков с наркотиками

В Краснодаре полицейские задержали закладчика наркотиков

Во время оперативных мероприятий на улице Пашковской по подозрению в сбыте наркотиков задержали 33-летнего жителя Челябинской области. У него нашли и изъяли 102 свертка с веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотиком N-метилэфедроном массой около 40 граммов.

Полицейские установили, что задержанный ранее разложил аналогичные пакеты в шести тайниках.

В отделе полиции мужчина рассказал, что связывался с работодателем в интернете. После этого он забирал крупные закладки и расфасовывал их в полиэтиленовые пакеты, регулируя дозировку электронными весами.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.