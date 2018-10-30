На Ставрополье семья с пятью детьми выбралась через окно из горящего дома

Ставропольский край

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Специалисты противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края потушили огонь в частном доме Александровского района

Около 2:00 в поселке Новокавказском начался пожар на кухне шестиквартирного одноэтажного коттеджа, где жила многодетная семья. Хозяйка квартиры проснулась и обнаружила, что огонь распространился по кухне и перешел в зал.

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Женщина отправилась в комнату к пятерым детям, чтобы вывести их из помещения. К тому времени огонь заблокировал входную дверь, поэтому все члены семьи выбрались из дома через окно первого этажа и вызвали спасателей.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь и предотвратили его распространение на другие комнаты и соседние квартиры, рассказали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перегруз электросети бытовыми приборами, который привел к замыканию проводки.

Пожары
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