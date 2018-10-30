Жителей Ростова предупредили об усилении ветра до 18 м/с

Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону 30 октября сообщило об усилении ветра

По данным Ростовского гидрометцентра, в областном центре 30 и 31 октября прогнозируют усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. В связи с этим в городе возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности, не парковать машины и не оставлять детские коляски под деревьями и другими конструкциями, а также не сжигать мусор и сухую растительность. При скачках напряжения следует отключить все электроприборы.

В экстренных случаях следует звонить по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Ростова.

Как писали Юга.ру, на Кубани в последние дни октября прогнозируют солнечную и теплую погоду. В первых числах ноября местами по краю ожидается похолодание и усиление ветра с порывами 12-17 м/с, в районе Новороссийска — 16-21 м/с.