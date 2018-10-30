В Новороссийске мужчина ранил ножом жену и убил ее любовника

Краснодарский край

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В Новороссийске в ночь с 27 на 28 октября мужчина ударил ножом жену и убил ее любовника

Муж вернулся ночью с работы и застал свою 36-летнюю жену с другим 46-летним мужчиной в своем доме на улице Фурманова. Следствие установило, что злоумышленник ударил ножом свою супругу и ее любовника. Мужчина скончался на месте, женщину доставили в больницу с ножевым ранением спины.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц), рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя Следственного Отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

Назначили экспертизы. Подозреваемого задержали. У супругов остались трое детей, которые в момент преступления спали в соседней комнате, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 25 октября в одной из квартир в гильотине нашли тело парня без головы.

Новороссийск Следственный комитет Убийство
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