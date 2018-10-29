В Краснодаре нашли обезглавленного парня в гильотине

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 октября в одной из квартир в гильотине нашли тело парня без головы

По данным следствия, 26-летний молодой человек жил один в новостройке в переулке Топольковом. Когда он перестал выходить на связь, к нему в квартиру приехала его мать. Она нашла тело сына и вызвала полицию и скорую.

Специалисты осмотрели место происшествия и тело погибшего. Голова практически полностью была отсечена. По версии следствия, молодой человек самостоятельно сделал механизм по принципу гильотины.

Проводится доследственная проверка, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу СУ СК РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.

Краснодар Следственный комитет смерть
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