На Кубани водитель мотоцикла без прав сбил двух пешеходов

В селе Супсех 29 октября произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Авария произошла 29 октября в 23:00 на улице Советской. По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha TDM без водительского удостоверения наехал на двух пешеходов.

В результате пострадали водитель мотоцикла и двое мужчин (42 и 36 лет), их доставили в больницу. Правоохранители уточняют детали произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.