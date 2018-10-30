На Кубани водитель мотоцикла без прав сбил двух пешеходов

Краснодарский край

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В селе Супсех 29 октября произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Авария произошла 29 октября в 23:00 на улице Советской. По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha TDM без водительского удостоверения наехал на двух пешеходов. 

В результате пострадали водитель мотоцикла и двое мужчин (42 и 36 лет), их доставили в больницу. Правоохранители уточняют детали произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи 16 октября женщина насмерть сбила мотоциклиста.

ДТП
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