На Кубани водитель мотоцикла без прав сбил двух пешеходов
Краснодарский край Ксения Мареич
В селе Супсех 29 октября произошло ДТП, в котором пострадали три человека
Авария произошла 29 октября в 23:00 на улице Советской. По предварительным данным, 18-летний водитель мотоцикла Yamaha TDM без водительского удостоверения наехал на двух пешеходов.
В результате пострадали водитель мотоцикла и двое мужчин (42 и 36 лет), их доставили в больницу. Правоохранители уточняют детали произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Сочи 16 октября женщина насмерть сбила мотоциклиста.
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