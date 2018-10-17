В Сочи женщина насмерть сбила мотоциклиста

В Сочи 16 октября женщина при развороте не заметила мотоциклиста и сбила его насмерть

Авария произошла на транспортной развязке улиц Виноградной и Донской. По предварительным данным, 26-летняя женщина за рулем внедорожника начала разворачиваться со встречной полосы через двойную сплошную, не заметив 42-летнего мотоциклиста. От удара мотоцикл влетел в дорожное ограждение. Мужчина погиб на месте.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.