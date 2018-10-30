В Кущевском районе у приезжего в нижнем белье нашли около 200 граммов наркотиков

В Кущевском районе задержали мужчину, который хранил в нижнем белье около 200 граммов наркотиков

На посту ДПС в станице Кущевской для проверки документов сотрудники остановили автомобиль BMW под управлением 29-летнего жителя Свердловской области. После медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился под воздействием наркотиков. В отношении молодого человека составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Во время личного досмотра, в нижнем белье мужчины нашли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это наркотик массой около 200 граммов.

В отделе полиции задержанный рассказал, что купил наркотики в Ростовской области для личного употребления.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.