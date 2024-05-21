В Темрюкском районе летом будут работать 35 пляжей
В летнем курортном сезоне в Темрюкском районе откроют 35 пляжных территорий
Каждый год Темрюкский район посещают около 1,7 млн туристов. Протяжённость пляжей муниципалитета составляет более 220 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Фёдор Бабенков.
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По его словам, в 2024 году будут работать пляжи:
- станицы Голубицкой —14;
- поселка Пересыпь — 5;
- поселка За Родину — 1;
- поселка Кучугуры — 7;
- станицы Тамань — 1;
- поселка Артющенко — 1;
- поселка Веселовка — 6.
Для гостей Темрюкского района подготовили 430 средств размещения и 39 туристических объектов.
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