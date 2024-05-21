В Темрюкском районе летом будут работать 35 пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В летнем курортном сезоне в Темрюкском районе откроют 35 пляжных территорий

Каждый год Темрюкский район посещают около 1,7 млн туристов. Протяжённость пляжей муниципалитета составляет более 220 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Фёдор Бабенков.

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По его словам, в 2024 году будут работать пляжи:

  • станицы Голубицкой —14;
  • поселка Пересыпь — 5;
  • поселка За Родину — 1;
  • поселка Кучугуры — 7;
  • станицы Тамань — 1; 
  • поселка Артющенко — 1; 
  • поселка Веселовка — 6.

Для гостей Темрюкского района подготовили 430 средств размещения и 39 туристических объектов. 

Напомним, что в Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае появятся 16 «степных» пляжей.

Курорты и туризм отдых Пляжи Темрюкский район Черное море

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