В Темрюкском районе летом будут работать 35 пляжей

В летнем курортном сезоне в Темрюкском районе откроют 35 пляжных территорий

Каждый год Темрюкский район посещают около 1,7 млн туристов. Протяжённость пляжей муниципалитета составляет более 220 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Фёдор Бабенков.

По его словам, в 2024 году будут работать пляжи: станицы Голубицкой —14;

поселка Пересыпь — 5;

поселка За Родину — 1;

поселка Кучугуры — 7;

станицы Тамань — 1;

поселка Артющенко — 1;

поселка Веселовка — 6. Для гостей Темрюкского района подготовили 430 средств размещения и 39 туристических объектов.