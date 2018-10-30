На Кубани мужчина из ревности сжег сарай

В Темрюкском районе местного жителя будут судить за уничтожение чужого имущества

В полицию обратился местный житель и рассказал о том, что подожгли его сарай. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что поджог устроил 44-летний бывший муж сожительницы потерпевшего. Он пробрался на территорию домовладений через забор. Во время расследования выяснили, что мужчина поджег сарай из ревности.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает 30 октября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.