На Кубани мужчина из ревности сжег сарай
В Темрюкском районе местного жителя будут судить за уничтожение чужого имущества
В полицию обратился местный житель и рассказал о том, что подожгли его сарай. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.
Правоохранители установили, что поджог устроил 44-летний бывший муж сожительницы потерпевшего. Он пробрался на территорию домовладений через забор. Во время расследования выяснили, что мужчина поджег сарай из ревности.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает 30 октября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в марте в Невинномысске завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая из ревности соврала, что ее изнасиловал знакомый.
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