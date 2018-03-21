Жительница Невинномысска из ревности соврала о том, что ее изнасиловал знакомый

В Невинномысске завершили расследование уголовного дела о заведомо ложном доносе об изнасиловании

По данным следствия, 26 января 26-летняя женщина написала заявление об изнасиловании. Ее предупредили об уголовной ответственности за ложный донос. Она соврала следователю, что мужчина нанес ей повреждения на теле и одежде.

«Как объяснила свои действия обвиняемая, в правоохранительные органы она обратилась из-за того, что ревновала своего знакомого к другим женщинам», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.