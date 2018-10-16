В Карачаево-Черкесии автомобиль сбил 83-летнюю женщину

В Черкесске 15 октября произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка

Инцидент произошел в Черкесске на улице Ленина. По предварительным данным, 42-летняя жительница Усть-Джегута за рулем «Mitsubishi Lancer» не справилась с управлением и сбила 83-летнюю женщину.

Установлено, что пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП она получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.