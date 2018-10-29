Сбежавших из дома сестер из Отрадненского района нашли в Славянске-на-Кубани

Краснодарский край

Распечатать

Сотрудники полиции нашли двух несовершеннолетних сестер из Отрадненского района, которые пропали без вести

Как сообщали Юга.ру, днем 27 октября Вика и Катя Дмитриевы ушли из дома и не вернулись.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение сестер. Они были в парке в Славянске-на-Кубани. Оттуда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Славянскому району забрали девочек и доставили в отдел опеки.

Сейчас сестры находятся в Славянске-на-Кубани, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дети Отрадненский район Полиция Розыск людей Славянский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре нашли обезглавленного парня в гильотине
На Кубани из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек
Сбежавших из дома сестер из Отрадненского района нашли в Славянске-на-Кубани
В Усть-Лабинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб
В Краснодаре женщина пыталась подкупить присяжных, чтобы оправдать обвиняемого в похищении людей
В Нальчике потушили крупный пожар в здании старой больницы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале