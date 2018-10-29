Сбежавших из дома сестер из Отрадненского района нашли в Славянске-на-Кубани

Сотрудники полиции нашли двух несовершеннолетних сестер из Отрадненского района, которые пропали без вести

Как сообщали Юга.ру, днем 27 октября Вика и Катя Дмитриевы ушли из дома и не вернулись.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение сестер. Они были в парке в Славянске-на-Кубани. Оттуда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Славянскому району забрали девочек и доставили в отдел опеки.

Сейчас сестры находятся в Славянске-на-Кубани, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.