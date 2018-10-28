В Отрадненском районе Кубани пропали две сестры

Полиция ищет двух школьниц, пропавших в Отрадненском районе Краснодарского края

Местная женщина заявила в полицию о том, что две ее приемные дочери — Вика и Катя Дмитриевы — ушли из дома днем 27 октября и не вернулись. Полиция организовала поиски, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вике на вид 14 лет, рост 170 см, плотного телосложения, русые волосы до плеч, есть челка. Была одета в розовую ветровку, темные брюки и черные туфли.

Кате на вид 13 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы до плеч. Была одета в темные брюки и зеленые кеды.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят сообщать по телефонам: 102, 112, +7(86144)3-32-00, +7(86144)3-32-95 или +7(918)343-70-09.

UPD: В СКР по Краснодарскому краю сообщили, что девочки выходят на связь в соцсети и сообщают «о своем нежелании в данный момент возвращаться домой». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины поступка сестер.