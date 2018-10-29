В Краснодаре во время пожара в частном доме пострадали люди
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 28 октября произошел пожар в частном доме, есть пострадавшие
В 21:08 спасателям поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Старокорсунской в поселке Пашковском. Пожарные потушили огонь в 22:15. На месте происшествия работали 9 человек и 3 машины. В результате пожара несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 28 октября один человек пострадал при пожаре в частном доме в Лазаревском районе Сочи.
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