В Сочи сгорел трехэтажный дом, хозяин пострадал
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Лазаревском районе Сочи
Возгорание трехэтажного строения в СНТ «Пейзажные поляны» произошло около 17 часов 28 октября.
«К 18:27 пожар был ликвидирован. Площадь его составила 120 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате инцидента пострадал хозяин дома, ему потребовалась помощь медиков.
View this post on Instagram
Сегодня вечером, 27 октября,в микрорайоне Волковка произошло возгорание частного дома. ⠀ На пульт диспетчера Сочинского ПСГ поступило сообщение о загорании 3-х этажного частного домовладения по адресу: г. Сочи Лазаревский район СНТ «Пейзажные поляны». В 16:59 к месту пожара направлены силы и средства. В 18.27 пожар был полностью ликвидирован. ⠀ По словам очевидцев, на Волковке, на 3-м этаже жилого дома взорвался газовый балон. Все живы. Дедушка живущий в сгоревшем доме в больнице. Другие жильцы целы. ⠀ Площадь пожара составила 120м.кв. По последним данным есть пострадавшие. ��: от подписчика. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.