В Сочи сгорел трехэтажный дом, хозяин пострадал

Сегодня вечером, 27 октября,в микрорайоне Волковка произошло возгорание частного дома. ⠀ На пульт диспетчера Сочинского ПСГ поступило сообщение о загорании 3-х этажного частного домовладения по адресу: г. Сочи Лазаревский район СНТ «Пейзажные поляны». В 16:59 к месту пожара направлены силы и средства. В 18.27 пожар был полностью ликвидирован. ⠀ По словам очевидцев, на Волковке, на 3-м этаже жилого дома взорвался газовый балон. Все живы. Дедушка живущий в сгоревшем доме в больнице. Другие жильцы целы. ⠀ Площадь пожара составила 120м.кв. По последним данным есть пострадавшие.