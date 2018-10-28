В Сочи сгорел трехэтажный дом, хозяин пострадал

Краснодарский край

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Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Лазаревском районе Сочи

Возгорание трехэтажного строения в СНТ «Пейзажные поляны» произошло около 17 часов 28 октября.

«К 18:27 пожар был ликвидирован. Площадь его составила 120 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате инцидента пострадал хозяин дома, ему потребовалась помощь медиков.

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Сегодня вечером, 27 октября,в микрорайоне Волковка произошло возгорание частного дома. ⠀ На пульт диспетчера Сочинского ПСГ поступило сообщение о загорании 3-х этажного частного домовладения по адресу: г. Сочи Лазаревский район СНТ «Пейзажные поляны». В 16:59 к месту пожара направлены силы и средства. В 18.27 пожар был полностью ликвидирован. ⠀ По словам очевидцев, на Волковке, на 3-м этаже жилого дома взорвался газовый балон. Все живы. Дедушка живущий в сгоревшем доме в больнице. Другие жильцы целы. ⠀ Площадь пожара составила 120м.кв. По последним данным есть пострадавшие. ��: от подписчика. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

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