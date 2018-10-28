В Сочи сгорел трехэтажный дом, хозяин пострадал

Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Лазаревском районе Сочи

Возгорание трехэтажного строения в СНТ «Пейзажные поляны» произошло около 17 часов 28 октября. «К 18:27 пожар был ликвидирован. Площадь его составила 120 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В результате инцидента пострадал хозяин дома, ему потребовалась помощь медиков.