«Урожай» сыграл вничью с «Легионом Динамо», доведя беспроигрышную серию до 14 матчей

Краснодарский «Урожай» и махачкалинский «Легион Динамо» 27 октября встретились в заключительном матче первой части сезона первенства Профессиональной футбольной лиги

Игра 15-го тура ПФЛ прошла на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола стал защитник желто-зеленых Игорь Пономарев, который на 38-й минуте после штрафного головой отправил мяч в ворота гостей. На 43-й минуте капитан «Урожая» Сергей Бендзь получил красную карточку за срыв атаки и оставшуюся половину игры хозяева доигрывали в меньшинстве. На 65-й минуте форварду махачкалинцев Рашиду Магомедову удалось забить ответный гол.

За 4 минуты до конца основного времени судья назначил пенальти в ворота гостей, однако Амур Калмыков не смог реализовать 11-метровый.

По итогам первой части сезона «Урожай» с 11 победами и 3 ничьими лидирует в турнирной таблице зоны «Юг» ПФЛ. «Легион Динамо» идет седьмым.

Следующий матч махачкалинский клуб проведет дома 4 ноября против «Спартака-Нальчика». Команда Евгения Калешина 11 ноября в дерби примет «Краснодар-3», который сегодня одержал победу над Академией Понедельника.