«Краснодар-3» обыграл команду Академии Понедельника в матче ПФЛ

«Краснодар-3» и ростовская Академия имени Понедельника 27 октября провели матч 15-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги зоны «Юг»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1.

В составе «быков» отличились Дмитрий Пивоваров (10-я минута), Роман Куражов (49) и Леон Сабуа (89). У ростовской команды единственный гол на 67-й минуте забил с пенальти Филипп Кондрюков.

За игрой с трибун стадиона Академии ФК «Краснодар» наблюдали 200 болельщиков.

Следующий матч черно-зеленые проведут 4 ноября на выезде против «СКА Ростов-на-Дону». В этот же день Академия Понедельника на своем поле сыграет с астраханским «Волгарем».