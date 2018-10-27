Жители 120 домов в центре Краснодара на три дня останутся без горячей воды и отопления

В Краснодаре бригады АО «Краснодартеплосеть» проведут аварийно-ремонтные работы на магистральной теплотрассе в центральной части города

Гендиректор «Краснодартеплосети» Сергей Сироджов рассказал, что на тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ — Центр города» выявили три дефектных участка, которые необходимо отремонтировать, чтобы не допустить серьезной аварии во время холодов.

Работы будут вести круглосуточно и одновременно на отрезках теплотрассы в районе перекрестка улиц Полины Осипенко и КИМ, на Бургасской между Старокубанской и 2-м проездом Стасова, а также на улице КИМ между Павлова и Черноморской.

Ремонт дефектных участков начнется 29 октября в 8:00, его планируют завершить к вечеру 31 октября . По прогнозу метеорологов, в этот период ожидается потепление. На время проведения работ будет приостановлена подача горячей воды и тепла в 120 домов в центре города.

Объекты социальной сферы в Центральном и Западном округах Краснодара будут снабжаться горячей водой и теплом через автономные источники теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, отопительный сезон в краевом центре начался 15 октября.