Отопительный сезон в Краснодаре стартует 15 октября

Теплоснабжающие организации Краснодара 15 октября начнут подавать тепло в жилые, офисные и коммерческие здания по заявкам

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о начале отопительного сезона для жилого фонда. Оно опубликовано на сайте администрации города.

Из документа следует, что теплоснабжающим организациям поручается обеспечить подачу тепла в жилом фонде, общественно-деловых, промышленных и других зданиях по заявкам ответственных за пуск тепла. Этим займутся «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», «Краснодартеплосеть», филиал «Автономной теплоэнергетической компании» «Краснодартеплоэнерго», а также предприятия и учреждения, на балансе которых есть отопительные котельные.

Чтобы тепло начали подавать в многоэтажку, ТСЖ или управляющая компания должны направить заявку в теплоснабжающую организацию, сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, запуск отопительного сезона 15 октября позволит к наступлению холодов отрегулировать тепловое хозяйство и полностью обеспечить подачу тепла в дома местных жителей.

В Краснодаре находится 6614 жилых многоэтажек, из них 4046 — с центральной системой отопления. Подачу тепла в жилые дома и соцобъекты обеспечивают 239 муниципальных и ведомственных котельных.

В учреждениях образования и здравоохранения краевого центра отопительный сезон начался 9 октября.