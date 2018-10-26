В Туапсинском районе ищут парня в зеленой олимпийке, которого унесло потоком воды

Краснодарский край

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В селе Цыпка полицейские ищут пропавшего после ливней 24 октября Александра Некрасова

В дежурную часть обратился житель села. Он рассказал, что его 23-летнего знакомого унесло потоком воды во время подтопления. Парень в это время был на пасеке.

Сотрудники полиции начали поиск пропавшего Александра Некрасова.

У молодого человека черные короткие волосы, рост около 185 см, телосложение плотное. На нем была светло-зеленая олимпийка с капюшоном, черные трико и серые кроссовки с белой подошвой.

Если кому-либо станет известно о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 102, 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе многие населенные пункты затопило. Вечером 25 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории всего края.

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