В Туапсинском районе ищут парня в зеленой олимпийке, которого унесло потоком воды
В селе Цыпка полицейские ищут пропавшего после ливней 24 октября Александра Некрасова
В дежурную часть обратился житель села. Он рассказал, что его 23-летнего знакомого унесло потоком воды во время подтопления. Парень в это время был на пасеке.
Сотрудники полиции начали поиск пропавшего Александра Некрасова.
У молодого человека черные короткие волосы, рост около 185 см, телосложение плотное. На нем была светло-зеленая олимпийка с капюшоном, черные трико и серые кроссовки с белой подошвой.
Если кому-либо станет известно о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 102, 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе многие населенные пункты затопило. Вечером 25 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории всего края.
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