Жители Краснодарского края и Ставрополья чаще других пишут в соцсетях о любви

Краснодарский и Ставропольский край вошли в первую десятку рейтинга «Индекс любви»

Система мониторинга и анализа бренда Brand Analytics опубликовала результаты «Индекса любви» — исследования эмоционального состояния пользователей социальных сетей. За два года люди стали в 4,3 раза больше писать о любви в комментариях и постах.

Специалисты изучили интернет-записи с 8 по 21 октября 2018 года и проанализировали записи с ключевыми словами «любовь», «ненависть», «люблю», «обожаю», «ненавижу», «раздражает», «я счастлив», «бесит», «твит ненависти» и другие. Таким образом, в исследовании было задействовано 1,5 млн сообщений, более 80% из которых — признания в любви.

Лидером индекса любви оказалась Республика Калмыкия, на втором месте — Краснодарский край. В десятку топа вошел Ставропольский край. Адыгея заняла 12 позицию, Ростов — 60-ю, Дагестан — 74-ю. Чеченская Республика оказалась почти в конце списка на 74 месте.

Эксперты отметили, что больше всего о любви разговаривают в соцсетях люди пожилого возраста — от 55 лет и старше. Чаще всего приятные слова пишут друг другу в Instagram и YouTube, реже всего — в Livejournal. На этих площадках признаются в любви к спорту, правильному питанию, кумирам, играм, а также к возлюбленным и родственникам. Ярко выраженная региональная тематика в обсуждениях любви и ненависти отсутствует.