Краснодар стал одним из лучших городов для карьеры по мнению россиян

Краснодар вошел в список лучших городов для карьеры по мнению россиян

Больше всего людей, которые видят перспективы построения успешной карьеры живет в Москве (74%) и Санкт-Петербурге (72%). Четыре года назад эти показатели были меньше на 8% и 4% соответственно. Третье место заняла Тюмень, ее назвали 66% опрошенных портала Superjob.

В Краснодаре оптимистично настроены 57% местных жителей, однако четыре года назад этот показатель равнялся 63%.

В Екатеринбурге и Казани более 50% местных жителей считают, что имеют возможность построить успешную карьеру. В Ростове-на-Дону показатели немного меньше — 46%.

Также согласно опросу, который проходил четыре года назад, люди стали менее оптимистичными в Новосибирске (55% против 48%) и Красноярске (53% против 46%).

Показатели увеличились в Иркутске, Перми и Хабаровске.

Последнее место в рейтинге занял Омск с 16%. Более того, 65% местных жителей уверены, что в этом городе невозможно добиться успеха. Также внизу списка находятся Тольятти (16%), Волгоград (18%), Киров и Новокузнецк (по 20%).

В исследовании Superjob поучаствовали по 1500 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и по 900 респондентов, живущих в городах с населением от 500 тыс. человек.